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«Максима Рим» назначил Маттео Котелли главным тренером

«Максима Рим» назначил Маттео Котелли новым главным тренером команды. Специалист из Брешии подписал трехлетний контракт и стал частью долгосрочного проекта клуба, который после формирования новой структуры управления намерен построить конкурентоспособную команду.

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