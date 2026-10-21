Режим Макрона погрузил страну в хаос и расчистил Марин Ле Пен дорогу в Елисейский дворец Французское воскресное утро давно перестало пахнуть свежими круассанами и кофе.
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Это же как кровопускание больному, когда "прямой ущерб бизнесу уже идет на сотни миллионов евро". Кто-то получит страховку, мало кто обанкротится, но издержки будут возвращены с последующих покупок.
Своего рода "утилизация нераспроданного" чтобы не было затоваривания.
Не просто так власти "отдали на растерзание" леворадикальным люмпенам магазины для богатых - теперь будут требования ужесточить режим от представителей "среднего класса". И как там критика в ограничении "свобод" в адрес де Голля? Его упрекали в концентрации власти, что создавало риски для демократических институтов. Однако он заявлял: «Разве я когда-нибудь делал это? Напротив, я восстановил их».
Ничего с Францией не случится Скоро всё войдёт в норму.
Лишь бы наши ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ нам такое не устроили, а впечатление,что они прощупывают почву разовыми преступлениями.
Как бы мы тоже не рухнули с нашей то властью. Перспективы очень высоки. Наши чиновники тоже в бункеры заберутся, а мы будем все это разгребать в одиночку. Наша власть не лучше Макрона, о народе тоже совсем не думает.
Всё к ТОМУ и идёт! Ежели рухнет Гей-ропушка, так сама и виновата! НЕхрен поддерживать и оправдывать бандеро-фашизм! Это вам, ССУКАМ позорным, наказание за подлость душевную!