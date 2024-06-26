Я была уверена, что это окно в потолке настоящее! Но узнав, что это на самом деле — была в шоке!

Тот, кто это придумал — гений! Это выглядит как обыкновенное солнце…но это не так. Итальянская компания CoeLux разработала совершенно новый источник искусственного освещения, который выглядит настолько естественно, что способен без проблем обмануть даже человеческий мозг — или электронику видеокамеры.