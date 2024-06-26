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Я была уверена, что это окно в потолке настоящее! Но узнав, что это на самом деле — была в шоке!

Я была уверена, что это окно в потолке настоящее! Но узнав, что это на самом деле — была в шоке!

Тот, кто это придумал — гений! Это выглядит как обыкновенное солнце…но это не так. Итальянская компания CoeLux разработала совершенно новый источник искусственного освещения, который выглядит настолько естественно, что способен без проблем обмануть даже человеческий мозг — или электронику видеокамеры.

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