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Константин Эрнст заявил о начале работы над фильмами о Незнайке в визуальной версии

Константин Эрнст заявил о начале работы над фильмами о Незнайке в визуальной версии

В России будут сняты несколько полнометражных фильмов о Незнайке.Первый канал вместе со студией Yellow, Black and White подписали договор с внуком писателя Игорем Носовым и готовятся снимать фильмы о Незнайке.

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Комментарии
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Амара Карпова
Когда уберут этого ботоксного старика🤮🤮🤮
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17 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Сам-то. Читал. Эту. Прекрасную. Книжку. Наверняка. Обосрет
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17 час.
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