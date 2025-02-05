Пассажир ВАЗа погиб в ДТП в Крыму

Смертельное дорожно-транспортное происшествие под Бахчисараем случилось 5 февраля.Предварительно установлено, что 5 февраля в 02:50 на трассе «Таврида Керчь — Симферополь — Севастополь» вблизи села Приятное свидание, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос машины с последующим наездом на металическое барьерное ограждение.