Острожный оптимизм с оглядкой на рубль

Российский рынок открыл торги в понедельник, 25 ноября, повышением ключевых индикаторов на 0,3%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся до 2 589,43 пункта, индекс РТС подрос до 795,23 пункта.
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