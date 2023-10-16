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Шри-Ланка анонсировала новые правила въезда, о которых нужно знать русским туристам

Шри-Ланка анонсировала новые правила въезда, о которых нужно знать русским туристам

По данным Daily Mirror, Шри-Ланка хочет отменить визовый сбор для граждан РоссииИздание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма и земель Харин Фернандо сообщает о готовности Шри-Ланки отменить визовые сборы для туристов из России.

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