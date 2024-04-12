Минтранс поручил усилить защиту аэропортов в России от атак БПЛА

Министерство транспорта РФ поручило усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за участившихся угроз вмешательства противника в деятельность объектов транспортного комплекса дистанционным способом.
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