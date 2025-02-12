Евроcоюз разваливают по методичке СССР. Дело в валюте

Владимир Безгрешнов В начале катастройки читал статью американского экономиста. Вроде фамилия его Либерман. Он сказал. Прибалтику Запад прокормит, а если присоединит 45 млн. украинцев , то ЕС развалится. Что мы сейчас и наблюдаем

Виктор Полосухин Автор не прав - военным стали повышать денежное содержание далеко после 1991 года, а не во времена СССР.