Коллаж Царьграда Политика Валентин Филиппов Если кто-то не помнит, как мы разваливали Советский Союз, то можно всегда напомнить.
Евроcоюз разваливают по методичке СССР. Дело в валюте
Комментарии
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Владимир Безгрешнов
В начале катастройки читал статью американского экономиста. Вроде фамилия его Либерман. Он сказал. Прибалтику Запад прокормит, а если присоединит 45 млн. украинцев , то ЕС развалится. Что мы сейчас и наблюдаем
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22 час.
Виктор Полосухин
Автор не прав - военным стали повышать денежное содержание далеко после 1991 года, а не во времена СССР.
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21 час.
Любовь Ткаченко
А в 2012 году ввели понижающий коэффициент д/д - 54%. И до сих пор не дошли до 100%. Обидно!
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10 час.
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