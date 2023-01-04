«Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за Энцо (Фабрицио Романо)

«Челси» и «Бенфика» все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня клубы провели новую встречу, но прийти к соглашению о переходе аргентинца снова не удалось.
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