Зеленского назвали мошенником, которому есть, что терять

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердило его отчаянное положение и желание удержать власть любой ценой, ведь 80% коммуникации между людьми осуществляется на невербальном уровне.
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