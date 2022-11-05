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Дарья Касаткина: «Я горжусь тем, каким человеком стала, как начала думать и относиться к трудностям»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, с каким настроем завершает сезон. «Я горжусь многими результатами, которых добилась в этом году, но еще – тем, каким человеком стала, как начала думать и относиться к трудностям.

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