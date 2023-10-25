Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Урод гундосый...Андрей Макаревич*...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это еще раз подтверждает что хохлостана не должно оставаться и на очереди работы впереди не покладая рук... А возвращ...Украина хочет отк...
  • Ильдус Мамлеев
    И это только начало, все там лягут вместе с евреями. Остаткам за счастье будет "убежать как из Афганистана".Спецназ США разгр...

Более половины жителей Москвы не приемлют Хеллоуин и Тыквенный Спас

Более половины жителей Москвы не приемлют Хеллоуин и Тыквенный Спас

Для 18% жителей Москвы безразлично, что праздновать.Как ранее сообщал «Царьград», Хеллоуин хоть и международный, но с русским культурным наследием ничего общего не имеет, при этом более половины опрошенных жителей Москвы не приемлют ни Хеллоуин, ни Тыквенный Спас, который предложили в качестве альтернативы, сообщает Москвич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх