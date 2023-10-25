Более половины жителей Москвы не приемлют Хеллоуин и Тыквенный Спас

Для 18% жителей Москвы безразлично, что праздновать.Как ранее сообщал «Царьград», Хеллоуин хоть и международный, но с русским культурным наследием ничего общего не имеет, при этом более половины опрошенных жителей Москвы не приемлют ни Хеллоуин, ни Тыквенный Спас, который предложили в качестве альтернативы, сообщает Москвич.