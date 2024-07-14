В Китае разработали Linux с ИИ. Он работает прямо на ПК

Первая китайская ОС с открытым исходным кодом содержит ИИ-модели прямо в локальной инфраструктуреРазработана первая китайская ОС с открытым исходным кодом на базе Linux: openKylin получила поддержку функций искусственного интеллекта.
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