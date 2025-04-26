Вильфанд: в Москве и Подмосковье будет до -5 с 26 по 28 апреля

Жителям нескольких российских регионов пообещали похолодание с 26 по 28 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что в Москве, Подмосковье, Ивановской, Владимирской и других областях столбики термометров опустятся до пяти градусов мороза.