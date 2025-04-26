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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Вильфанд: в Москве и Подмосковье будет до -5 с 26 по 28 апреля

Вильфанд: в Москве и Подмосковье будет до -5 с 26 по 28 апреля

Жителям нескольких российских регионов пообещали похолодание с 26 по 28 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что в Москве, Подмосковье, Ивановской, Владимирской и других областях столбики термометров опустятся до пяти градусов мороза.

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