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«Рёнхап»: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в РФ

«Рёнхап»: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в РФ

Пхеньян официально заявил об отправке войск в Российскую Федерацию, информирует «Рёнхап».Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что помощь, оказанная военными КНДР при освобождении от Вооружённых сил Украины Курской области, свидетельствует о глубоких союзнических связях между РФ и Северной Кореей.

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