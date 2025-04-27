«Рёнхап»: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в РФ

Пхеньян официально заявил об отправке войск в Российскую Федерацию, информирует «Рёнхап».Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что помощь, оказанная военными КНДР при освобождении от Вооружённых сил Украины Курской области, свидетельствует о глубоких союзнических связях между РФ и Северной Кореей.