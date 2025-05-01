Дирижеру Спивакову присвоили звание Героя Труда

Путин присвоил звание Героя Труда дирижеру Владимиру Спивакову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда 80-летнему дирижеру и президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову.
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