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Дирижеру Спивакову присвоили звание Героя Труда

Дирижеру Спивакову присвоили звание Героя Труда

Путин присвоил звание Героя Труда дирижеру Владимиру Спивакову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда 80-летнему дирижеру и президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову.

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