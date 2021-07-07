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Рассказ о полицейской семье Михаила и Татьяны Черниковых из Магаданской области

Рассказ о полицейской семье Михаила и Татьяны Черниковых из Магаданской области

Их отношения развивались параллельно с постижением тонкостей фоноскопической экспертизы. Михаил и Татьяна Черниковы познакомились в Московском лингвистическом университете, куда приехали повышать квалификацию.

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