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Новости экономики России

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США угрожают банкам Китая новыми санкциями

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских компаний, которые поддерживают Россию в конфликте с Украиной, намекнув, что под ударом могут оказаться представители банковского сектора, пишет Bloomberg.

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