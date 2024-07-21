США угрожают банкам Китая новыми санкциями

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских компаний, которые поддерживают Россию в конфликте с Украиной, намекнув, что под ударом могут оказаться представители банковского сектора, пишет Bloomberg.
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