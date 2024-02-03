Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о насильственной мобилизации с угрозами

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), матрос Вячеслав Манашев рассказал, что вместе со своими товарищами был доставлен в украинский военкомат для мобилизации насильно, под угрозой вызова полиции.
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