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Развитие микроэлектроники в РФ может обойтись в 800 миллиардов рублей

Развитие микроэлектроники в РФ может обойтись в 800 миллиардов рублей

На развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700–800 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты компании «Яков и партнеры» (бывшая российская дочерняя структура McKinsey), исследование которых во вторник, 15 ноября, публикует РБК.

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