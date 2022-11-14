Развитие микроэлектроники в РФ может обойтись в 800 миллиардов рублей

На развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700–800 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты компании «Яков и партнеры» (бывшая российская дочерняя структура McKinsey), исследование которых во вторник, 15 ноября, публикует РБК.