Аргентинские футбольные матчи почтят Лионеля Месси аплодисментами

Инициатива связана с объявлением Месси 1 июля о завершении карьеры в национальной сборной. В августе 2005 года он дебютировал в команде, участвуя в беспрецедентных 207 матчах и забив 125 голов, что сделало его рекордсменом сборной по этим показателям.
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