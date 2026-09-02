Аргентинские футбольные матчи почтят Лионеля Месси аплодисментами

Инициатива связана с объявлением Месси 1 июля о завершении карьеры в национальной сборной. В августе 2005 года он дебютировал в команде, участвуя в беспрецедентных 207 матчах и забив 125 голов, что сделало его рекордсменом сборной по этим показателям.