Сергунина: ВДНХ приглашает на программу ко Дню города

Посетителей ВДНХ 5 и 6 сентября ждет более 80 мероприятий в честь 879-летия Москвы — от выступлений артистов и уроков танцев до экскурсий, знакомящих с историей столицы.
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