Познавательное и профориентационное мероприятие "Полиция - День открытых дверей" прошло сегодня в Ивановской области

Массовое мероприятия, популяризирующее службу в полиции, организовали и провели сотрудники Управления МВД России по Ивановской области совместно со специалистами межмуниципального отдела МВД России "Ивановский" и отдела полиции города Кохмы.
Массовое мероприятия, популяризирующее службу в полиции, организовали и провели сотрудники Управления МВД России по Ивановской области совместно со специалистами межмуниципального отдела МВД России "Ивановский" и отдела полиции города Кохмы.
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