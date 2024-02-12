Счёт открыт: в мире зафиксирован первый случай смерти от вируса Alaskapox

Алсякинскую оспу открыли в 2015 году. Учёные пока не знают, как именно ей заражаются люди.Пока человечество отучается повсеместно носить медицинские маски, а представители "Биг фармы" запугивают "болезнью Х" в Давосе, на севере американского континента, похоже, просыпается новая беда.