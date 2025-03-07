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«Уралбиофарм» добился ареста имущества Гайсина и экс-директоров на 22,7 миллиона

«Уралбиофарм» добился ареста имущества Гайсина и экс-директоров на 22,7 миллиона

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» о принятии обеспечительных мер в отношении имущества бывших руководителей организации, включая экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, на сумму более 22,7 млн рублей.

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