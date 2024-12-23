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Трампу снова нужен контроль над Гренландией

Трампу снова нужен контроль над Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос политической принадлежности крупнейшего на Земле острова – Гренландии, заявив, что США необходимо установить над ним контроль ради безопасности всего мира.

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