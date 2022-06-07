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Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли

Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли

Владимир Габриелян. ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин Первый заместитель генерального директора социальной сети "Вконтакте" Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия.

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