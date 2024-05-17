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СКР: тело пропавшего зимой на охоте мужчины обнаружили на свалке в Рязани

СКР: тело пропавшего зимой на охоте мужчины обнаружили на свалке в Рязани

В Рязани мужчина 24 февраля 2024 года ушел со знакомыми на охоту и не вернулся домой. 2 марта в полицию поступила информация о безвестном исчезновении 48-летнего жителя Рязани.

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