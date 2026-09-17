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Вега — о вызове в сборную Аргентины: «Не ожидал, что это произойдет именно сейчас»

Вега — о вызове в сборную Аргентины: «Не ожидал, что это произойдет именно сейчас»

Защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, какие эмоции испытал после первого в карьере вызова в сборную Аргентины.

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