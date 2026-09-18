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Нефть Brent упала до 100 долларов за баррель

Нефть Brent упала до 100 долларов за баррель

Российская марка URALS оценивается в 110 USD за баррель, дисконт к сорту BRENT составляет 7-20 долларов и подвержен высокой волатильности.

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