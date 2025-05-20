Евгений Мураев: Киев, ты где? Зеленский обогнал сам себя: 74% доверия и ни одного правдивого ответа!

Каковы реальные причины высокой степени доверия к Зеленскому среди украинцев? Существует ли риск манипуляций с результатами социологических опросов в условиях политической нестабильности? Почему участие Залужного в опросе могло бы изменить результаты? К шестой годовщине правления Зеленского самая объективная социологическая служба Европы опубликовала свежие данные.
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