Евгений Мураев: Киев, ты где? Зеленский обогнал сам себя: 74% доверия и ни одного правдивого ответа!

Каковы реальные причины высокой степени доверия к Зеленскому среди украинцев? Существует ли риск манипуляций с результатами социологических опросов в условиях политической нестабильности? Почему участие Залужного в опросе могло бы изменить результаты? К шестой годовщине правления Зеленского самая объективная социологическая служба Европы опубликовала свежие данные.