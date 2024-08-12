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Украина завязла в Курской области: Россия готовит ракетную "ответку" по Киеву. Наши отвоевали Невельское. Удар по ЗАЭС – Горячая сводка СВО

Украина завязла в Курской области: Россия готовит ракетную "ответку" по Киеву. Наши отвоевали Невельское. Удар по ЗАЭС – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD Russia По-прежнему, главным обсуждаемым событием, связанным с СВО, является ситуация в Курской области.

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