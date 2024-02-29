Власти ФРГ придумали уже второй с начала года сценарий гипотетического нападения РФ на НАТО

Власти ФРГ продолжают нагнетать ситуацию вокруг потенциальной «российской угрозы» и уже придумали второй с начала этого года сценарий гипотетического нападения РФ на НАТО, пишет Bild со ссылкой на якобы представленный парламенту некий правительственный документ.
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