Миниатюрный маслкар Mitsubishi Galant GTO

Mitsubishi Galant GTO в свое время стал флагманской моделью линейки. Несмотря на то, что ему так и не пришлось добиться спортивных успехов, передовой дизайн автомобиля оказал влияние на будущие образцы бренда.
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