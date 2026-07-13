ВС РФ нанесли групповые удары по портам Украины

Ваш браузер не поддерживает видео. Российские войска в ночной атаке поразили объекты порта Черноморск в Одесской области, используемые для обеспечения украинских военных, включая судно «Шостка», плавучий док для подводных аппаратов, а также паромы и контейнеровоз с грузами, сообщило Минобороны РФ.
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