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Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность гидротехнических сооружений в Хабаровском крае

Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность гидротехнических сооружений в Хабаровском крае

16 августа в рамках рабочей поездки в Хабаровский край Министр МЧС России Александр Куренков совместно с Губернатором региона Михаилом Дегтяревым оценил работы по возведению защитного противопаводкового сооружения на территории Южного округа столицы субъекта.

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