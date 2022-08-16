Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность гидротехнических сооружений в Хабаровском крае

16 августа в рамках рабочей поездки в Хабаровский край Министр МЧС России Александр Куренков совместно с Губернатором региона Михаилом Дегтяревым оценил работы по возведению защитного противопаводкового сооружения на территории Южного округа столицы субъекта.
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