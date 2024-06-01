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Царьград

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В Кемерове проспект Притомский перекроют для движения на несколько дней

В Кемерове проспект Притомский перекроют для движения на несколько дней

Проспект Притомский в Кемерове будут перекрывать в течение нескольких суток.В пресс-службе городской администрации сообщили, что движение автомобилей на участке под путепроводом в районе Кузбасского моста будет закрыто с 22:00 до 6:00.

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