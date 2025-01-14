Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала 2025 года. Температурные показатели опустились до минус 8,5 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
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