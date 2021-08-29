Театр абсурда

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Припять. Школы мёртвого города.

Припять. Школы мёртвого города.

Так, друзья — сегодня будет большой и очень интересный пост из цикла наших материалов о Чернобыле — мы сделали несколько экспедиций в Зону отчуждения (в том числе и в её беларускую часть) и сняли множество эксклюзивных материалов — по которым сейчас я публикую лонгриды в блоге, а ещё мы делаем серию документальных фильмов о Чернобыле — которые выходят на нашем ютуб-канале — на который вы обязательно подпишитесь, так как уже завтра там будет новый крутой фильм о Припяти)А сегодня будет лонгрид, который как раз касается темы нашего нового фильма — в нём я расскажу вам о том, что сейчас стало со школами в Припяти.

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