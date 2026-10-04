Завтра похолодание до +6 градусов

Завтра похолодает до +6 ночью, а днём будет +13 градусов. Как изменится погода дальше? Читайте в прогнозе!Сегодня, 4 октября, дневная температура воздуха составит +10 градусов.
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