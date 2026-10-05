Путин анонсировал обучение избранных в Госдуму ветеранов СВО

Главное в тезисах: Отдельный курс для депутатов-ветеранов: Владимир Путин анонсировал специализированную программу подготовки для участников СВО, избранных в Государственную думу, — об этом он сообщил 5 октября на награждении педагогов в День учителя.
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