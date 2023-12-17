Глава Минсельхоза назвал срок возможного снижения цены на яйца

Уже в ближайшее время в Россию ввезут яйца из Азербайджана, а еще через несколько недель — из Турции Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.
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