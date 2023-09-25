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Форвард «Ак Барса» Сафонов о победе в «Зеленом дерби»: «Игроки «Салавата» – молодцы, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли»

– Удивительный по сюжету матч. Какие у вас впечатления от него? – Хорошие. Главное, что победили. Жаль, что пропустили два гола в меньшинстве, но мы будем разбирать ошибки и улучшать игру.

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