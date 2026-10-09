Руководителя Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории

Полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности задержали Звинчука, его жену Валерию и нескольких его коллег, всего пятерых человек, для проверки предполагаемой деятельности медиапроекта "Рыбарь" в рамках противодействия гибридному влиянию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В "Яндексе" сообщ...
- Колокольцев озвуч...
- ПБ Молдова полностью...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым