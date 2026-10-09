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Руководителя Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории

Руководителя Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории

Полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности задержали Звинчука, его жену Валерию и нескольких его коллег, всего пятерых человек, для проверки предполагаемой деятельности медиапроекта "Рыбарь" в рамках противодействия гибридному влиянию.

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