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Аргументы и Факты

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Прогнать Зеленского: Трамп обрушился на Киев после атак на НПЗ, все детали

Прогнать Зеленского: Трамп обрушился на Киев после атак на НПЗ, все детали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в субботу, 10 октября, заявил, что Украине нужен «новый лидер, способный заключать сделки».

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