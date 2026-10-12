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Обновления кабинета: реклама в Ozon для ИП и предиктивная модель «Магнит ADS»

Обновления кабинета: реклама в Ozon для ИП и предиктивная модель «Магнит ADS»

На прошлой неделе МТС Ads автоматизировала подбор телеграм-каналов для расширения охвата рекламы, а продвижение в каналах Max стало доступно через кабинет «VK Рекламы» Главные новости выпуска: — Ozon открыл рекламу для ИП и юридических лиц — Таргетированная реклама в Max стала доступна через «Яндекс Директ» — Оплата за клики в рекомендациях «WB Продвижения» — SberAds представил «СуперГео» для гиперлокального таргетинга — Физлица и самозанятые получили доступ к рекламе в SberAds  — «Магнит ADS» внедрила предиктивную модель — Тревел-медиа от РСЯ Глобальные обновления: — Агентный ИИ для рекламодателей от TikTok Ozon открыл доступ к рекламе на маркетплейсе для ИП и юридических лиц Предпринимателям стали доступны все медийные инструменты, в том числе реклама на главной странице Ozon.

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