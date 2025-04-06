Собянин рассказал о планах запустить на Кубе такси на базе «Москвичей»

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На Кубе могут запустить такси на базе автомобилей «Москвич», сообщил Сергей Собянин. Россия собирается передать Гаване 50 «Москвичей» для создания таксопарка, заявил в начале апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании российско-кубинской комиссии .