📍🇷🇺🇺🇦Обстановка в н.п. Волчанск🔥 🫡 Армия России планомерно выбивает противника из города, нанося сокрушительные удары из всех орудий🇷🇺 #ВСУ #Волчанск #Обстановка #СВО.
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📍🇷🇺🇺🇦Обстановка в н.п. Волчанск🔥 🫡 Армия России планомерно выбивает противника из города, нанося сокрушительные удары из всех орудий🇷🇺 #ВСУ #Волчанск #Обстановка #СВО.
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