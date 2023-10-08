Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16‑летнего минимума

РИАМО - 8 окт. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, пытаясь снизить уровень инфляции и сбить цены на топливо, довела ставки до высочайших отметок с 2007 года, что привело к обвалу рынка гособлигаций, сообщает РИА Новости.
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