Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16‑летнего минимума

РИАМО - 8 окт. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, пытаясь снизить уровень инфляции и сбить цены на топливо, довела ставки до высочайших отметок с 2007 года, что привело к обвалу рынка гособлигаций, сообщает РИА Новости.